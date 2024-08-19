Челябинскую область предложили ставить в пример заботы об окружающей среде

Качество воздуха улучшилось после рекультивации челябинской свалки и Коркинского разреза

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил успехи Челябинской области в преодолении экологических стереотипов в регионе и реализации мероприятий по улучшению природоохранной ситуации. Об этом сообщается на сайте координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии.



«Нужно преодолевать шаблонное мышление, стереотипы, что на Южном Урале масса экологических проблем. На эту тему муссируется множество фейков, но это не так! Сегодня область можно ставить в пример заботы об окружающей среде, тиражировать ее опыт на другие регионы», — отметил Рашид Исмаилов.

Чтобы регион не ассоциировался только с промышленностью, разработали собственный экологический стандарт. Предприятия заключили с правительством природоохранные соглашения. В регионе занялись обновлением общественного транспорта.

Благоприятно на экологии региона сказались рекультивация челябинской свалки и Коркинского разреза, идет работа по восстановлению земель свалки в Магнитогорске. Идут работы и в других муниципалитетах по экотрансформации.