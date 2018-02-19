/ В танкистов превратятся пользователи Яндекс.Навигатора к 23 февраля

Приложение заговорит командирским голосом народного артиста.

«Здравия желаю, командир!». Подарок мужчинам ко Дню защитника отечества сделал «Яндекс». Компания разработала новую версию навигатора для путешествия по дорогам. Теперь автомобилисты могут представить себя танкистами, а поможет в этом интерфейс приложения, курсор в виде танка и голос навигатора.

Популярный актёр Владимир Машков записал для Навигатора более 120 слов и фраз, с помощью которых приложение ведёт водителя по маршруту. В командах Машкова поклонники игры узнают фразы из World of Tanks. «Впереди противотанковые ежи», — предупредит Машков о дорожных работах. О приближающейся камере он сообщит словами «Впереди камера, берегись засвета», об аварии — «Кто-то вошёл в клинч». А когда водитель доберётся до места, скажет: «База захвачена. Победа!». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе компании «Яндекс».

