/ В танкистов превратятся пользователи Яндекс.Навигатора к 23 февраля

«Здравия желаю, командир!». Подарок мужчинам ко Дню защитника отечества сделал «Яндекс». Компания разработала новую версию навигатора для путешествия по дорогам. Теперь автомобилисты могут представить себя танкистами, а поможет в этом интерфейс приложения, курсор в виде танка и голос навигатора.
Популярный актёр Владимир Машков записал для Навигатора более 120 слов и фраз, с помощью которых приложение ведёт водителя по маршруту. В командах Машкова поклонники игры узнают фразы из World of Tanks. «Впереди противотанковые ежи», — предупредит Машков о дорожных работах. О приближающейся камере он сообщит словами «Впереди камера, берегись засвета», об аварии — «Кто-то вошёл в клинч». А когда водитель доберётся до места, скажет: «База захвачена. Победа!».— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе компании «Яндекс».
Приложение с новой озвучкой уже доступно в App Store и Goоgle Play. Воспользоваться им могут пользователи из России, Беларуси и Казахстана. Помощь в разработке приложения оказали создатели популярной игры World of Tanks.