/ Южноуральские власти договорились о сотрудничестве с «Яндекс.Такси»

Миндор и перевозчик будут обмениваться информацией о легальных таксистах.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подписало соглашение об информационном сотрудничестве с компанией «Яндекс. Такси». Договор позволит бороться с нелегалами. Сервис обеспечит допуск к оказанию услуг только при наличии соответствующего разрешения.

Наше сотрудничество позволит нам повысить качество, безопасность и эффективность работы такси. Я считаю, это приведет и к повышению уровня комфорта в использовании данного вида транспорта. Мы подписали соглашение, чтобы не позволять нелегальным перевозчикам осуществлять деятельность вне рамок закона. Бывали случаи, когда мы выходили с рейдами на дороги области, и нам попадались водители, использующие логотипы и символику известных брендов такси, без необходимых документаций и разрешений. Мы видим статистику тяжелых ДТП с участием этих перевозчиков, поэтому заявляем о своей позиции в данном вопросе. — рассказал сайту «Первый областной» министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.

Отметим, что со стороны «Яндекс. Такси» планируется актуализация сведений об общем количестве транспортных средств, которые используют партнеры бренда в Челябинской области, количестве выполненных заказов, данных о тарифах и прочей информации о перевозках.

