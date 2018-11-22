/ Уникальный рэп-фестиваль пройдет в Челябинске

На баттле будут не оскорблять, а восхвалять своего противника!

В Челябинске 24 ноября состоится рэп-фестиваль. И это будет не просто фестиваль, а самый настоящий рэп-баттл Ural Cypher. В нем поучаствуют исполнители, которые прошли отборочные испытания.

«Челябинский VERSUS» будет значительно отличаться от обычных баттлов — соперника придется хвалить, а не пытаться уколоть его побольнее. Комплименты для противника будут построены на иронии и сарказме, зрелище обещает быть атмосферным. На Южном Урале до сих пор не проводились подобные мероприятия.

Без предварительной подготовки челябинские рэперы пройдут пять раундов по 1−2 минуты. Их задача — импровизировать здесь и сейчас, и сделать так, чтобы импровизация легла под ритм бита.

Победитель баттла получит возможность записать свой трек и клип в звукозаписывающей студии.

Мероприятие начнется в 17:00, в конгрессно-выставочном холле в «Иzюм» по адресу: проспект Ленина, 35.