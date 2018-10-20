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/ Каникулы в челябинских школах начались раньше из-за ОРВИ

Каникулы в челябинских школах начались раньше из-за ОРВИ

Ситуация по заболеваемости не эпидемическая.
сегодня в 10:42
  |  Общество

Школы Челябинска начали отправлять детей на каникулы раньше срока. Причиной стала обстановка с ОРВИ: большое количество учеников подхватило инфекцию и находится на больничном. Родители предложили не ждать усугубления ситуации. Например, в школе № 59 отдых начался за неделю до рекомендованной даты.

На основании приказа от 18.10.2018 № 496-ш изменены сроки каникул с 19 октября до 27 октября включительно. Начало второй четверти 29 октября. — сообщается на официальном сайте МАУ «СОШ № 59».

Так же обстоят дела в школе № 19.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, в Челябинске за неделю заболели 9050 человек. Уровень заболеваемости все равно ниже порогового — на 29%. Ситуация не эпидемическая.

Еще продолжается прививочная кампания. Школьников и вовсе прививают бесплатно. После введения вакцины вырабатывается иммунитет, и человек успешнее противостоит гриппу и ОРВИ.

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