/ Жители Копейска всю ночь стояли в очереди на запись первоклашек

Не все смогли записать ребенка онлайн через портал Образование челябинской области.

Вчера, 1 февраля, стартовала подача заявлений на прием в первые классы школ. Не смотря на то, что сейчас есть возможность записать ребенка через сайт, в некоторых школах Копейска живая очередь тянулась с вечера 31 января. Об этом сообщают несколько постов в одной из групп Копейска в социальных сетях. В комментариях люди делятся на два лагеря: тех, кому удалось подать заявление, воспользовавшись порталом Образование Челябинской области, и тех, кто по тем или иным причинам был вынужден простоять в очереди целую ночь.

Моя мама сидела в очереди с десяти вечера и до самого утра. Утром я сменила ее. В восемь утра началась консультация о том, как будет проходить прием. Нам рассказали, что наберут всего три первых класса, приблизительно 75 человек. Люди просто боялись не попасть в списки, потому что в прошлом году набирали пять классов. Мы не воспользовались возможностью записаться онлайн, поскольку регистрация на портале требует подтверждения личности. Это достаточно далеко и неудобно. К тому же, сайт не работал до 10 часов утра, об этом говорили сегодня утром в очереди. — рассказала корреспонденту «Первого областного» мама первоклашки, с боем записавшая своего ребенка в школу № 9.

Отсутствие возможности записать ребенка в школу онлайн отмечали и другие пользователи в социальных сетях. У некоторых не появлялась кнопка «отправить» при вводе данных, кто-то зашел на них в тот отрезок времени, когда сайты не справлялись с нагрузкой. Ситуацию с живыми очередями и записью через портал прокомментировала начальник Отдела общего и специального образования Копейска Марина Хлынина.

Мы четко проговорили и руководителям образовательных учреждений, и родителям, что есть два варианта подачи заявления на прием в первый класс. Первый путь — прийти в школу лично, второй — через портал Образование Челябинской области. У некоторых возникали сложности при подаче заявления, но мы помогали всем, кто обратился к нам. Я могу вас уверить в том, что портал Образование Челябинской области 1 февраля работал в штатном режиме. Ажиотаж создают сами родители. — рассказала для «Первого областного» Марина Хлынина.

Также она отметила, что у каждой из школ есть собственный сайт, на котором можно посмотреть графики приема, ответственных за прием заявления, везде указаны контактные телефоны, по которым можно уточнить информацию.

Но тех, кто не смог зарегистрироваться на портале или по какой-то причине не смог зайти на него в нужное время, можно понять. Место в школе получит тот, кто оставил заявление раньше. Список будет формироваться по времени, из зарегистрировавшихся лично и тех, кто сумел воспользоваться онлайн-записью. У последних, кстати, есть небольшое преимущество, время подачи заявления фиксируется с точностью до секунды.

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