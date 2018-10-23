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/ Дагестанец, доведший до самоубийства солдата-срочника из Магнитогорска, осужден

Дагестанец, доведший до самоубийства солдата-срочника из Магнитогорска, осужден

Рамазан Магомедов приговорен к 4 годам колонии общего режима.
сегодня в 16:01
  |  Общество

Пермский гарнизонный суд вынес приговор 21-летнему служащему из Дагестана Рамазану Магомедову. Он довел до самоубийства сослуживца из Магнитогорска Рустама Авазова. Магомедов осужден по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности».

Заседание состоялось вчера, 22 октября. По словам обвинения, Рамазан Магомедов регулярно издевался над магнитогорцем, оскорблял его и унижал, из-за чего последний и свел счеты с жизнью. Суд признал вину дагестанца, и теперь он проведет 4 года в колонии общего режима.

Приговор служащему прокомментировал представитель правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев, который выступал представителем семьи потерпевшего в ходе процесса.

Наказания без вины не бывает. Это будет уроком для тех, кто служит. Нельзя издеваться над слабыми, им нужно помогать. У семьи погибшего открывается возможность ходатайствовать о привлечении к ответственности должностных лиц, которые допустили произошедшее. — прокомментировал сайту Telefakt.ru Алексей Ковалев.

Напомним, ранее 20 должностных лиц Пермской войсковой части были привлечены к ответственности в связи с гибелью Рустама Авазова. Уроженец Магнитогорска был найден мертвым в части поселка Сокол. Тело Рустама Авазова обнаружили в душевой. Смерть солдата-срочника вызвала резонанс в обществе.

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