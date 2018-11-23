/ Убийцу 14-летней девочки из Сатки посадили на 14 лет

Мужчина зарезал подростка из-за вспыхнувшего между ними словесного конфликта.

Долгие судебные разбирательства по делу об убийстве 14-летней Василины М. завершились 23 ноября. Ее убийца оказался наказан по всей строгости закона. В суде установлено, что 42-летний Григорий Ильин встретил подростка в Сатке возле реки. Девочке не понравилось, что с ней пытается заговорить нетрезвый мужчина. Это стало причиной конфликта. Мужчина вытащил нож, изрезал ребенка и «похоронил» тут же — в лесопосадке.

При назначении в качестве смягчающего обстоятельства суд учел подсудимому его активное способствование раскрытию преступления в ходе расследования. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений. Также Ильин органами предварительного следствия обвинялся в покушении на изнасилование, однако по данному преступлению был оправдан в связи с неустановлением события преступления. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском областном суде.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. 5 из них он проведен в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. Кроме того, на год и 6 месяцев после освобождения из колонии Ильин будет ограничен в свободе. Судом также взыскана компенсация в пользу матери погибшей Василины — миллион рублей.

Напомним, девочка пропала 24 июля 2017 года. Она была в поликлинике, сообщила, что идет домой и после не выходила на связь. Девочку якобы видели в разных частях города, но информация не подтвердилась. На следующий день после исчезновения школьницы за дело взялись следователи. Школьницу искало порядка 400 горожан.

30 июля девочку нашли убитой в лесопосадке. Ее зарезали и закопали среди высокой травы. Это место не проверялось волонтерами из-за труднодоступности. Находилась лесопосадка недалеко от улицы, на которой жила девочка. Задержан подозреваемый, который, как полагают силовики, затащил туда девочку и убил. По ходатайству следователей, его отправили в СИЗО.