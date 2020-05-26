«Радует, что вы не спасовали перед трудностями»: Алексей Текслер поздравил бизнесменов с Днем предпринимательства

Губернатор отметил, что именно этой категории людей в режиме пандемии пришлось тяжелее всего.

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Губернатор Челябинской области поздравил бизнес-сообщество региона с Днем предпринимательства. Алексей Текслер отметил, что эта сфера является одной из ключевых в экономике России и Южного Урала. В сфере малого и среднего бизнеса в Челябинской области на сегодня задействовано более 600 тысяч человек — это практически каждый третий житель региона.

«В этом году в связи с распространением вирусной инфекции именно предпринимателям пришлось тяжелее всего. Поэтому на всех уровнях власти были приняты комплексные меры государственной поддержки. Мы ставим задачу максимально удержать малые и средние предприятия на плаву, снизить налоговую и кредитную нагрузку, сохранить трудовые коллективы и уровень благосостояния людей. Радует, что и само предпринимательское сообщество не спасовало перед трудностями, предприниматели нашли механизмы взаимной поддержки, опробовали новые технологии работы, закалив характер», — отметил в своей речи губернатор.

Алексей Текслер выразил уверенность, что регион достойно выйдет из сложившейся тяжелой ситуации, а предприниматели продолжат направлять свою созидательную энергию на благо страны и области. Глава региона пожелал бизнес-сообществу вернуть и приумножить свои позиции.