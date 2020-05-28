На Южном Урале состоится онлайн-форум «Большой день предпринимателя»

Гостей мероприятия ждут мастер-классы и сессии нетворкинга.

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Онлайн-форум «Большой день предпринимателя» состоится в Челябинской области завтра, 29 мая. Гостей мероприятия ждёт программа состоящая из ток-шоу, мастер-классов и нетворкинга, а по предварительной оценке число участников составит не меньше тысячи южноуральцев.



Форум приурочен ко Дню российского предпринимательства и трехлетию «Территории Бизнеса». Организаторы отмечают, что несмотря на онлайн-формат, действие будет разворачиваться и в реальной жизни. Гостей мероприятия ждут несколько площадок, на которых каждый найдет интересное для себя.

«На главной сцене пройдет ток-шоу, участниками которого станут предприниматели Челябинской области. Здесь обсудят самые актуальные вопросы ведения бизнеса. Также Максим Журило, владелец Школы правильного спорта I LOVE SUPERSPORT, в рамках своего мастер-класса расскажет, как вдохновлять своей идеей других людей. Кроме этого, для гостей мероприятия будут работать несколько тематических площадок. На одной из них предприниматели отправятся в настоящее путешествие и узнают, как живет бизнес в других уголках страны. Совместить приятное и полезное участники смогут вместе с Эдгаром Козловским, который расскажет все о кулинарии и бизнесе. Узнать, как воплотить в жизнь свою мечту, смогут участники третьей площадки»,— сообщают организаторы мероприятия.

Помимо прочего, в рамках форума будет работать образовательный шатёр. В нём эксперты расскажут об IT-стартапах и больших инвестициях и поделятся своими секретами создания бизнеса.

«Этим форумом мы хотим создать интересное событие для наших предпринимателей, где они смогут отдохнуть, перезагрузиться, но и при этом узнать что-то новое для себя и полезное для бизнеса. „Большой день предпринимателя 2020“ — то место, где его участники смогут вновь почувствовать свое единство и ту поддержку, которая им сейчас необходима», — прокомментировал генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса Артур Юсупов.

Отметим, что мероприятие организовано при поддержке губернатора и правительства Челябинской области.