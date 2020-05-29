«Большой день предпринимателя» в формате онлайн пройдет на Южном Урале

Трансляция мероприятия будет доступна на сайте «Первый областной».

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Грандиозный онлайн-форум «Большой день предпринимателя» пройдет в Челябинской области в пятницу, 29 мая. Гостей мероприятия жду различные активности: ток-шоу, мастер-классы, нетворкинг, фейерверк.

«Этим форумом мы хотим создать интересное событие для наших предпринимателей, где они смогут отдохнуть, перезагрузиться, но и при этом узнать что-то новое для себя и полезное для бизнеса. „Большой день предпринимателя 2020“ — то место, где его участники смогут вновь почувствовать свое единство и ту поддержку, которая им сейчас необходима», — прокомментировал гендиректор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса Артур Юсупов.

Все желающие могут посмотреть трансляцию мероприятия. Она будет доступна в пятницу, 29 мая, в 11.00 (по челябинскому времени) на сайте 1obl. tv и в социальных сетях «Первого областного».