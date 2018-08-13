/ Губернатор предложил включить пятиборье в нормативы ГТО

Спортивный фестиваль собрал жителей всего региона.

Областной фестиваль ГТО и его участников в Миассе поддержал губернатор Борис Дубровский. Он приехал в город вместе с заместителями, а также министром спорта Леонидом Одером. У главы региона давно есть золотой значок, а все нормативы, положенные ему по возрасту, он считает легкими. Все потому, что Борис Дубровский поддерживает свою спортивную форму. Губернатор надеется, что все жители региона последуют его примеру.

Символично, что в этом году региональный фестиваль ГТО совпал со 100-летием юбилея физкультурного движения Южного Урала. Подобные мероприятия нужны нам, чтобы показать действующие спортивные объекты, чтобы люди семьями на них приходили, и дети были увлечены. У меня есть значок ГТО, всю мою жизнь был. В моем возрасте вообще все примитивно и элементарно сдавать. Тем комплекс ГТО и хорош. В любом возрасте можно свою подготовку проверить. В планах ввести ещё одну норму ГТО — пятиборье. — рассказал сайту «Первый областной» губернатор Борис Дубровский.

Соревнования проходили на миасском стадионе, и Борис Дубровский порекомендовал сделать его открытым для горожан, убрать все заборы.

Добавим, что первое место на фестивале заняла команда из Миасса.