Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.91 +0.62 76.68 -0.15
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Губернатор предложил включить пятиборье в нормативы ГТО

Губернатор предложил включить пятиборье в нормативы ГТО

Спортивный фестиваль собрал жителей всего региона.
сегодня в 11:27
  |  Общество

Областной фестиваль ГТО и его участников в Миассе поддержал губернатор Борис Дубровский. Он приехал в город вместе с заместителями, а также министром спорта Леонидом Одером. У главы региона давно есть золотой значок, а все нормативы, положенные ему по возрасту, он считает легкими. Все потому, что Борис Дубровский поддерживает свою спортивную форму. Губернатор надеется, что все жители региона последуют его примеру.

Символично, что в этом году региональный фестиваль ГТО совпал со 100-летием юбилея физкультурного движения Южного Урала. Подобные мероприятия нужны нам, чтобы показать действующие спортивные объекты, чтобы люди семьями на них приходили, и дети были увлечены. У меня есть значок ГТО, всю мою жизнь был. В моем возрасте вообще все примитивно и элементарно сдавать. Тем комплекс ГТО и хорош. В любом возрасте можно свою подготовку проверить. В планах ввести ещё одну норму ГТО — пятиборье. — рассказал сайту «Первый областной» губернатор Борис Дубровский.

Соревнования проходили на миасском стадионе, и Борис Дубровский порекомендовал сделать его открытым для горожан, убрать все заборы.

Добавим, что первое место на фестивале заняла команда из Миасса.

Общество
Радиотехники Челябинска пригласили губернатора Челябинской области на горячие источники
  
10.08.2018
Радиотехники Челябинска пригласили губернатора Челябинской области на горячие источники
Общество
Губернатор Челябинской области осуществил мечту школьницы из Копейска
  
09.08.2018
Губернатор Челябинской области осуществил мечту школьницы из Копейска
Общество
Полпред и губернатор вручили подарок лучшему математику мира из Челябинска
08.08.2018
Полпред и губернатор вручили подарок лучшему математику мира из Челябинска
Общество
Губернатор Челябинской области повысил размер прожиточного минимума
26.07.2018
Губернатор Челябинской области повысил размер прожиточного минимума
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Надувной матрас с маленьким ребенком отнесло на 300 метров от берега
сегодня в 13:03
Надувной матрас с маленьким ребенком отнесло на 300 метров от берега
Общество
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
сегодня в 12:38
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
Общество
Неприглядные остановочные комплексы и ограждения в Челябинске сменят на новые
сегодня в 12:19
Неприглядные остановочные комплексы и ограждения в Челябинске сменят на новые
Общество
«Я за полный запрет». Омбудсмен выступила против займов в микрофинансовых организациях
сегодня в 11:59
«Я за полный запрет». Омбудсмен выступила против займов в микрофинансовых организациях
Общество
Фонограмма отключилась у Лады Дэнс на концерте в Магнитогорске
сегодня в 11:53
Фонограмма отключилась у Лады Дэнс на концерте в Магнитогорске
Спорт
Южноуральский прыгун с шестом вошел в символический «Клуб 6 метров»
сегодня в 11:36
Южноуральский прыгун с шестом вошел в символический «Клуб 6 метров»
Общество
Губернатор предложил включить пятиборье в нормативы ГТО
сегодня в 11:27
Губернатор предложил включить пятиборье в нормативы ГТО
Общество
Первые 40 ресторанов Челябинска начали доставлять еду с помощью «Яндекса»
сегодня в 10:59
Первые 40 ресторанов Челябинска начали доставлять еду с помощью «Яндекса»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6