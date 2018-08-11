/ Борис Дубровский: Вы являетесь кумирами для всех нас!

Губернатор Челябинской области поздравил «лучших спортсменов столетия».

В Челябинске состоялось празднование 100-летия физкультурного движения. На мероприятие прибыли самые выдающиеся спортсмены региона. Те, благодаря кому Южный Урал прославлялся в разные времена на весь мир. Среди почетных гостей 6-кратная олимпийская чемпионка конькобежного спорта, 2-кратная абсолютная чемпионка мира, рекордсменка Лидия Скобликова, 4-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпиона мира, биатлонист Александр Тихонов, 2-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира по хоккею Сергей Макаров, 2-кратная олимпийская чемпионка, 5-кратная чемпионка мира в эстафете, 2-кратная чемпионка мира по летнему биатлону Светлана Ишмуратова, 2-кратный олимпийский чемпион, 2-кратный чемпион мира и Европы, обладатель Суперкубка мира по гандболу Валерий Гопин.

Поздравляю элиту, гордость, лучших спортсменов Челябинской области, России и мира. Вы те люди, кто прославили и нашу страну, и Челябинскую область во всем мире. Приходит в голову мысль, что некоторые населенные пункты стали известны потому, что вы в них родились. Мы пытаемся каждый раз считать награды, но уже сбились. Сегодня мы собрались, чтобы отметить праздник, это важно, это основа нашего успеха, наших достижений в спорте. — обратился к спортсменам губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Губернатор вручил «лучшим спортсменам столетия» подарки, изготовленные по специальному заказу из уральских камней. Зал приветствовал почетных гостей стоя.