/ Радио «Business FM Челябинск» получило награду конкурса «Вместе медиа»

СМИ стало победителем регионального этапа.

Радио «Business FM Челябинск», входящее в медиахолдинг ОТВ, в очередной раз доказало свой профессионализм. Они заняли первое место на региональном этапе конкурса «Вместе медиа». Команда радио представила две работы на суд строгого жюри: новостной выпуск и репортаж с хоккейного матча. Именно ежедневная информационная сводка, по версии экспертов, оказалась лучшей на Урале.

Очень высокая конкуренция была, классная работа наших коллег, они привозили очень хорошие новости. Почему мне нравится этот конкурс — работы оценивают профессионалы, лучшие работники сферы радио. На региональном этапе коллеги критикуют и хвалят твою работу. Я все жду, когда мы поедем в Москву, на последний этап, и выиграем вторую руку — главный приз этого конкурса. Одна у нас есть, нужна вторая, без нее тяжеловато. — поделился с сайтом «Первый областной» главный редактор радио «Business FM Челябинск» Андрей Фролов.

Новостные выпуски на радио «Business FM Челябинск» выходят 12 раз в день. Их длительность — 8 минут.