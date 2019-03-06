/ Борис Дубровский поздравил конкурсанток «Щит и роза — 2018» с Международным женским днем

На церемонии наградили 30 сотрудниц силовых структур.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поучаствовал в церемонии вручения третьей региональной общественной благотворительной премии «Щит и роза — 2018», а также поздравил прекрасных женщин с наступающим праздником. На церемонии награждались лучшие представительницы прекрасного пола, проходящие службу в силовых структурах.

Пока мы единственный регион в стране, где уже третий год вручается такая награда. Это высокое признание вашей работы, вашего вклада в безопасность граждан, защиту их прав. Это Служба, прежде всего. Но женщина в погонах все равно остается женщиной. И сегодня очень хорошо видно, насколько красивой и обаятельной может быть правоохранительная служба. От души поздравляю вас с профессиональным признанием и наступающим Международным женским днем. — обратился к конкурсанткам губернатор Борис Дубровский.

Сотрудницы силовых структур могут получить премию «Щит и роза» за высокий профессионализм и достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности, грамотное руководство вверенными подразделениями, многолетнюю службу, за творческий и научный подход к работе, результаты в спортивной сфере и вклад в повышение уровня доверия населения к силовым структурам.

В Челябинской области премию вручают уже три года подряд, церемония награждения организовывается Челябинской ассоциацией работников правоохранительных органов и спецслужб РФ.

В текущем году в оргкомитет премии поступило 146 заявок от сотрудниц 10 правоохранительных, экстренных и контрольных ведомств — МВД России, Федеральной службы исполнения наказаний, Челябинской таможни, МЧС, Следственного комитета России, федеральной службы охраны, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и транспортной полиции. Среди них эксперты, финансисты, аналитики, оперуполномоченные, следователи, инспекторы, участковые уполномоченные полиции, а также руководители отделов и служб. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба Правительства Челябинской области.

Из 146 заявок было отобрано 30 лауреатов в 6 номинациях: «За профессионализм», «За лидерские качества», «За долголетнюю службу Отечеству», «За материнское тепло», «За творчество и научный подход к работе» и «За высокие спортивные достижения». Торжественное награждение прошло вчера, 5 марта, в театре драмы имени Наума Орлова. Сотрудницам были вручены дипломы, статуэтки «Щит и роза» и памятные подарки.