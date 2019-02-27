/ Весеннее настроение подарит челябинкам медиахолдинг ОТВ к 8 марта

Женщины могут выиграть призы из ассортимента популярного косметического магазина.

Подарки к 8 марта подарит медиахолдинг ОТВ читательницам сайта «Первый областной» и зрительницам телеканала. Призы достанутся самым удачливым участницам акции «Настроение — весна», организованном совместно с сетью магазинов «Косметичка».

С 27 февраля по 6 марта женщинам предлагают оставить заявку на участие в конкурсе. Сделать это можно в группе сети магазинов «Косметичка» в соцсетях и в специальной форме на сайте «Первый областной».

Заявку можно отправить только один раз. Кроме того, участницы должны обязательно прикрепить чек сети магазинов «Косметичка», выданный с 27 февраля по 6 марта.

Первый розыгрыш подарков состоится уже 4 марта. В прямом эфире ведущие «Нашего утра» случайным образом выберут три заявки, назовут ФИО победителя и 4 последние цифры телефона. Затем с победителем свяжутся организаторы конкурса. Розыгрыш призов продлится до 7 марта.

По любому вопросу, связанному с акцией, можно обратиться к организаторам: evkondakova@yandex.ru.

Перед участием в акции «Настроение — весна» ознакомьтесь с ее положением.