Работы по замене тепломагистралей идут в центре Челябинска

Горожан просят отнестись к возможным ограничениям движения с пониманием.

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В Челябинске идут ремонтные работы на тепловых сетях по улице 3-го Интернационала. Изношенные стальные трубы убирают, а на их место укладывают новые. Последний раз на данном участке тепловые сети меняли в 1967 году.

В этом году планируется заменить шесть километров трубопроводов на 22 участках. На это потратят 1,1 миллиарда рублей. Перечень участков, где будут вестись ремонтные работы по замене труб, можно увидеть на сайте.

«АО „УСТЭК-Челябинск“ просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Помните, что ходить по трубопроводам тепловых сетей запрещено. Нельзя находиться вблизи ведения ремонтных работ и испытаний, а также в местах прокладки новой теплотрассы. Опасно спускаться в котлованы и траншеи, разрушать ограждения, знаки и предупредительные плакаты. Ни в коем случае не крутите задвижки, вентили или краны на трубопроводах, не наступайте на люки, не заходите за ограждения, не трогайте трубопроводы горячей воды. Особое внимание уделяйте детям.

О повреждениях в тепловых сетях или отсутствии ограждений на участках, где идет ремонт, сообщайте по телефону +7 (351) 246-72-73 (круглосуточно).