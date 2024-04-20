Работы по восстановлению коллектора в Копейске завершены на 90%

Ситуация находится на ежедневном контроле местных властей

Сегодня, 20 апреля, в Копейске состоялся выездной оперативный штаб по восстановлению коллектора в поселке Кадровик. Как сообщил замглавы по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов, на сегодняшний день работы выполнены на 90%, передает пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщала врио главы города Светлана Логанова, в результате обвала грунта из-за износа коллектора и паводковых вод больше всего пострадали жители улицы 2-ой Гортоповской. Комиссия уже оценила степень ущерба, всем пострадавшим окажут помощь.

Ранее о ситуации ИА «Первое областное» рассказал Игорь Фролов.