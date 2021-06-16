Мэрию Челябинска обязали заплатить 1 млрд рублей по долгам ЧелябГЭТа

В администрации заявили, что денег в бюджете нет — дефицит уже превысил допустимый лимит

Восемнадцатый апелляционный суд отказал мэрии Челябинска и комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУиЗО) в требовании освободить администрацию от выплаты долгов МУП «Челябинский городской электрический транспорт» (ЧелябГЭТ). Решение первой инстанции признано законным, а требования кредиторов в 1,024 млрд рублей обоснованными. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Основным кредитором ЧелябГЭТа является Федеральная налоговая служба. Предприятие задолжало ей 1,012 млрд рублей. К ответственности сначала пытались привлечь трех директоров, которые управляли МУПом перед банкротством — Виктора Храмова, Сергея Газенкампфа, Александра Портье. Однако они доказали в суде, что не могли повлиять на решение о погашении задолженности по налогам и подать заявление о банкротстве предприятия. В итоге в феврале 2021 года было принято решение о привлечении мэрии к финансовой ответственности. Долг должны погасить из бюджета Челябинска.

Мэрия в суде просила отменить решение о привлечении к субсидиарной ответственности. Юристы администрации заявили, что дефицит городского бюджета в 2021 году уже достиг 1,1 млрд рублей, это максимально допустимый порог по бюджетному законодательству РФ при доходах города в 40 млрд рублей.

«Наличие максимально допустимого размера дефицита приводит к увеличению долговой нагрузки на бюджет, что негативно отражается на долгосрочной устойчивости бюджета города Челябинска. На 01.01.2021 прогнозируемый объем долга составил 5,8 млрд рублей, или 45,3% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Челябинска», — говорится в материалах суда.

По словам чиновников, бюджет Челябинска на 2021-2023 годы не позволяет наращивать расходы.

«Резервирование в бюджете города Челябинска денежных средств для исполнения обжалуемого определения ограничит финансирование многих социально-значимых объектов бюджетной сферы города Челябинска, в том числе финансирование муниципальных учреждений города Челябинска и муниципальных программ», — заявили в суде юристы мэрии.

Суд не пошел навстречу администрации Челябинска и отказался отменять решение о взыскании 1,024 млрд рублей из бюджета города. Решение может быть обжаловано в кассационной инстанции. В пресс-службе мэрии не смогли оперативно прокомментировать информацию о возможной выплате долгов ЧелябГЭТа из бюджета города. ИА «Первое областное» отправило запрос на получение официального комментария. На момент публикации материала ответ не поступил.

МУП «ЧелябГЭТ» признали банкротом в 2017 году. После этого была создана новая организация с имущественным участием мэрии Челябинска — ООО «ЧелябГЭТ». В 2020 году убыток компании составил 66 млн рублей.

В 2019 году мэрию уже привлекали к субсидиарной ответственности по долгам другого муниципального предприятия-банкрота — «Челябинский автобусный транспорт». Администрация пыталась оспорить судебное решение, но не смогла. В итоге из бюджета города кредиторам заплатили 528 млн рублей.