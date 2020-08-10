Работы на общественных пространствах Челябинска должны закончится до 10 сентября

Поручение в ходе объезда по городу дал Алексей Текслер.

Послушать 00:00

До 10 сентября в Челябинске должны закончится работы на всех общественных пространствах города. Такое поручение по итогам осмотра областной столицы дал губернатор региона Алексей Текслер, заявила на аппаратном совещании в понедельник, 10 августа, мэр Наталья Котова.



Градоначальница рассказал о том, как прошёл объезд губернатора по Челябинску, состоявшийся в воскресенье, 9 августа. Алексей Текслер осмотрел ряд объектов в Курчатовском, Ленинском и Металлургическом районах города. Также была осмотрена набережная реки Миасс.

«Это строящийся объект, по которому были высказаны замечания в отношении сроков выполнения, потому что график не соблюдается и даны поручения в кратчайшие сроки нарастить объёмы подрядчиков, и курирующий заместитель, и я в том числе должны отвечать за выполнение подрядчиком своих обязательств»,— сказала Наталья Котова.

Мэр Челябинска отметила, что на всех объектах подрядчики работают в графике, однако есть небольшие отставания. Там же на месте были проведены переговоры с ними.

«Алексей Леонидович всем поручил до 10-го сентября закончить все работы на общественных пространствах. Это касается не только тех пространств, на которых был губернатора, но и всех оставшихся на территории города, они должны быть максимально закончены к 10 сентября. Единственный — Тракторозаводский район сделаю как исключение, потому что зашли на работы недавно. Был стадион Центральный, речь идёт о том, что начинаются спортивные игры, хотелось бы, чтобы зрители присутствовали в рамках того режима, который определён губернатором. Просьба сделать график оставшихся работ и представить в мой адрес»,— заявила Наталья Котова.

Глава Челябинска отметила, что губернатор и впредь будет продолжать подобные поездки по Челябинску. Наталья Котова обратила внимание подчинённых на то, что каждый должен взять на контроль курируемое направление.