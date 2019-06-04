Масштабную операцию по тушению горящих складов развернули на Урале

ЧП произошло в ночное время.

На Урале развернули масштабную операцию для того, чтобы потушить горящие склады в Екатеринбурге. Сообщение о пожаре поступило сегодня ночью, в районе 3:00 часов. Из-за того, что горели склады с лакокрасочными материалами, существовала угроза распространения пламени на соседнее помещение со строительными материалами. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, горели два склада. Площадь горения увеличивалась из-за того, что взрывались емкости с горюче-смазочными материалами.



Тушение пожара осложнялось высокой температурой и сильным задымлением. На месте был развернут штаб пожаротушения, созданы 4 участка тушения огня. В тушении задействованы 21 единица пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава из Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти. Причина пожара устанавливается. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС провели замеры воздуха. Превышения содержания вредных веществ не зафиксировано, угрозы для населения и окружающей среды нет.

