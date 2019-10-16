Не всем хлеб одинаково полезен: иммунолог-диетолог рассказал о тонкостях употребления продукта

Кому и какие булки можно есть каждый день, а от чего стоит воздержаться, чтобы не навредить здоровье рассказали в «Нашем утре».

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Всемирный день хлеба празднуется сегодня, 16 октября. Учрежден этот праздник был еще в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Сейчас на полках магазинов представлено огромное количество всевозможных хлебобулочных изделий. Как выбрать сорт, который подойдет именно вам, рассказал иммунолог-диетолог в программе «Наше Утро» на телеканале ОТВ.

«Любой хлеб можно есть тем, кто не имеет для этого противопоказаний, не имеет заболеваний, ограничивающих потребление данного продукта. Сейчас лабораторная диагностика очень развита, она может дать нам понять необходимость, полезность и вредность некоторых продуктов, в том числе и хлеба», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ врач иммунолог-диетолог Ирина Коленова.

Например, хлеб не рекомендуют употреблять при простудных заболеваниях у маленьких детей, поскольку он способствует образованию слизи. Также противопоказанием к употреблению хлебобулочных изделий являются многие заболевания желудочно-кишечного тракта.

«У многих проблемы со здоровьем могут появляться из-за пшеничной муки. Тогда можно есть хлеб из другого сорта муки или попробовать заменить его хлебцами. Также проблемы вызывают и дрожжи. В таком случае стоит покупать бездрожжевой хлеб или печь его самому, используя закваски», — прокомментировала Ирина Коленова.

Употреблять хлебобулочные изделия рекомендуют в первой половине дня из-за их калорийности. Полностью отказываться от хлеба врач не призывает, поскольку в нем содержится большое количество клетчатки, белков, углеводов, а также микроэлементы: магний, кобальт, цинк и многое другое.