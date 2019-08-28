Челябинский металлургический комбинат (П
Стихийную свалку обнаружили работники комбината в ходе обследования прилегающей территории. Она находилась к
Чтобы предотвратить разрастание свалки и возможное загрязнение почвы и воды, руководство ЧМК приняло решение очистить территорию от мусора и не допустить его появления там в будущем. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства свалку обследовали, определили виды отходов, подлежащие сбору. В вывозе отходов задействовали технику ЧМК и центрального регионального оператора по вывозу мусора (его самосвалы, погрузчики, экскаваторы, манипулятор и мусоровозы). Отходы вывезены на полигон твёрдых бытовых отходов предприятия, откуда их забрал региональный оператор.
Чтобы свалка не образовалась вновь, грунтовую дорогу, по которой на эту площадку ввозился мусор, перекопали, выставили таблички с предупреждающими надписями. Неогороженный участок территории ЧМК в этом месте охраняется сотрудниками охранного предприятия.«Отныне осмотры периметра комбината станут регулярными. При выявлении подобных свалок мы будем немедленно ликвидировать их и привлекать к ответственности тех, кто будет сваливать мусор», — отметил главный инженер Челябинского металлургического комбината Владимир Капнин.