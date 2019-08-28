ЧМК ликвидировал незаконную свалку на прилегающей территории

Сотрудники предприятия предотвратили разрастание свалки и возможное загрязнение почвы и воды.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») очистил прилегающую к комбинату территорию от незаконно сваливаемого бытового и строительного мусора.

Стихийную свалку обнаружили работники комбината в ходе обследования прилегающей территории. Она находилась к северо-востоку от ЧМК, напротив садоводческого товарищества «Дружба» и гаражного кооператива № 507. Туда сбрасывали бой кирпича и железобетонных стройматериалов, испорченные овощи и бытовые отходы.

Чтобы предотвратить разрастание свалки и возможное загрязнение почвы и воды, руководство ЧМК приняло решение очистить территорию от мусора и не допустить его появления там в будущем. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства свалку обследовали, определили виды отходов, подлежащие сбору. В вывозе отходов задействовали технику ЧМК и центрального регионального оператора по вывозу мусора (его самосвалы, погрузчики, экскаваторы, манипулятор и мусоровозы). Отходы вывезены на полигон твёрдых бытовых отходов предприятия, откуда их забрал региональный оператор.

Чтобы свалка не образовалась вновь, грунтовую дорогу, по которой на эту площадку ввозился мусор, перекопали, выставили таблички с предупреждающими надписями. Неогороженный участок территории ЧМК в этом месте охраняется сотрудниками охранного предприятия.

«Отныне осмотры периметра комбината станут регулярными. При выявлении подобных свалок мы будем немедленно ликвидировать их и привлекать к ответственности тех, кто будет сваливать мусор»,

— отметил главный инженер Челябинского металлургического комбината Владимир Капнин.