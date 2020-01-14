Эксперты рассказали, подорожает ли в Челябинской области чёрный хлеб

Ранее сообщалось о росте цен по России.

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Специалисты спрогнозировали рост цен на хлебобулочные изделия из ржаной муки в России. Причиной подорожания хлеба стал рекордно маленький урожай ржи в 2019 в стране. Благодаря этому на 43% возросла цена ржи у производителей. Из-за этого цена на продукты, содержащие ржаную муку, может вырасти на 7%, сообщают федеральные средства массовой информации.

Но резкого роста цен на чёрный хлеб именно в Челябинской области пока не ожидают. Это обусловлено тем, что региону необходимо небольшое количество ржи для производства.

«На хлебопечение в Челябинской области нужно всего 700 тысяч тонн зерна, 90% которого пшеница. Из нее делается и тёмный, и белый хлеб. Рожь используют для кормления скота», — отмечает заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

По словам вице-губернатора, в регионе производится достаточное количество ржи, чтобы обеспечить предприятия, производящие хлеб. Но в целом объёмы высаженной ржи малы, поскольку это озимая культура, а климат и почва нашего региона недостаточно подходят для её выращивания.