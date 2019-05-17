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/ Работникам Челябинского электрометаллургического комбината поднимут зарплаты

Работникам Челябинского электрометаллургического комбината поднимут зарплаты

Прибавка ожидает не всех сотрудников предприятия.
сегодня в 18:17
  |  Общество

Бунтующие работники Челябинского электрометаллургического комбината получат прибавку к заработной плате. Бунт прошел накануне из-за низкой зарплаты и невыполненных обещаний проиндексировать выплаты. Активистов пригласили за стол переговоров, и начальство сообщило им, что предпосылок для повышения зарплаты нет. После состоялась еще одна встреча, с профсоюзом предприятия. Председателю первичной профсоюзной организации ЧЭМК Олегу Дегтярёву сказали, что индексация зарплаты все же состоится. Но не у всех работников.

Индексация заработной платы однозначно в 19 году будет, но начнут с низкооплачиваемых работников. Если все нормально получится, то с июня месяца. На сколько — пока не готов сказать. Речь идет о тех, кто получает до 20 тысяч. Комбинат — это не бригада 15 человек, по которым можно решать оперативно. Это надо запланировать средства. Если ориентировочно, фонд там 340−370 миллионов месячный заработной платы, а 10% — это уже 37 миллионов. — сообщил сайту bfm74.ru председатель первичной профсоюзной организации ЧЭМК Олег Дегтярёв.

Отметим, что по данным «Горно-металлургического профсоюза», средний заработок промышленно-производственного персонала на комбинате не превышал 37,5 тысячи рублей в прошлом году.

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