Накануне вечером на подстанции Смолино в Челябинской области произошла коммунальная авария. В результате около 62 тысяч жителей Коркино и поселка Роза остались без воды. Работы по восстановлению водоснабжения планировалось завершить к полуночи, но в процессе было выявлено, что ситуация сложнее. По предварительным данным, разлив воды составляет почти четыре тысячи тонн.
Поэтому администрация Коркинского муниципального района организовала подвоз воды для жителей. Он осуществляется с 10 часов утра. Всего определено пять мест для раздачи:
-
Площадь Ленина (со стороны магазина «Автомаг»);
-
В районе Пищевого техникума (около магазина «Пятерочка»);
-
Район Спорттоваров (около магазина «Магнит»);
-
На Комсомольской площади;
-
И на площади в поселке Роза.
«На каждом объекте емкость с водой будет размещена в течение часа. В зависимости от объема потребления и необходимости перемещения емкости, точное время раздачи воды будет корректироваться. Уточнить информацию можно в ЕДДС Коркинского района по телефону: 8 (35152) 3-91-00», — сообщили в администрации Коркинского района.
Отметим, что в данный момент продолжается устранение коммунальной аварии. Предварительно, вода появится в домах жителей к 20:00.
Также ситуация находится на контроле прокуратуры Челябинской области. По факту коммунальной аварии организована проверка.