Для жителей Коркино и поселка Роза организован подвоз питьевой воды

Накануне на подстанции Смолино случилась коммунальная авария.

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Накануне вечером на подстанции Смолино в Челябинской области произошла коммунальная авария. В результате около 62 тысяч жителей Коркино и поселка Роза остались без воды. Работы по восстановлению водоснабжения планировалось завершить к полуночи, но в процессе было выявлено, что ситуация сложнее. По предварительным данным, разлив воды составляет почти четыре тысячи тонн.

Поэтому администрация Коркинского муниципального района организовала подвоз воды для жителей. Он осуществляется с 10 часов утра. Всего определено пять мест для раздачи:

Площадь Ленина (со стороны магазина «Автомаг»);

В районе Пищевого техникума (около магазина «Пятерочка»);

Район Спорттоваров (около магазина «Магнит»);

На Комсомольской площади;

И на площади в поселке Роза.

«На каждом объекте емкость с водой будет размещена в течение часа. В зависимости от объема потребления и необходимости перемещения емкости, точное время раздачи воды будет корректироваться. Уточнить информацию можно в ЕДДС Коркинского района по телефону: 8 (35152) 3-91-00», — сообщили в администрации Коркинского района.

Отметим, что в данный момент продолжается устранение коммунальной аварии. Предварительно, вода появится в домах жителей к 20:00.

Также ситуация находится на контроле прокуратуры Челябинской области. По факту коммунальной аварии организована проверка.