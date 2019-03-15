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/ В Челябинской области сокращается число безработных

В Челябинской области сокращается число безработных

Такие данные опубликовала областная служба занятости.
сегодня в 18:54
  |  Общество

В Челябинской области уже четвертый год подряд сокращается уровень регистрируемой безработицы. Именно такие данные опубликовала областная служба занятости. В ведомстве отметили, что к концу 206 года численность зарегистрированных безработных составила 34.6 тысяч человек, в 2017 — 33.2 тысячи, в 2018 число безработных сократилось до 26.7 тысяч, а текущее значение — 21.5 тысяча человек.

В то же время наблюдается увеличение числа вакансий, заявленных в центры занятости населения со 115 тыс. единиц в 2016 году до 132 тыс. единиц в 2018 году. При этом коэффициент напряженности на рынке труда Челябинской области в 2017—2018 гг. г. стремится к единице, то есть количество вакансий совпадает с количеством стоящих на учете граждан. Это, правда, не означает, что ситуация с вакансиями и напряженностью на региональном рынке труда выглядит равномерно. Есть территории, где уровень регистрируемой безработицы составляет 0.5−0.7%, а есть, где показатель достигает 7%. — рассказали сайту «Первый областной» в службе занятости Челябинской области.

Важным, по заявлению ведомства, является то, что 68.4% населения региона проживает в территориях, где уровень регистрируемой безработицы ниже среднеобластного показателя, а 1.2% проживают в территориях с высоким уровнем безработицы. Это означает, что у людей есть реальная возможность трудоустроиться.

Четвертый год подряд регистрируется рост заработной платы по предлагаемым вакансиям. Рекордный прирост был зафиксирован в 2017 году — 16,4% (в абсолютном цифровом значении — 21 722 руб.). В 2016 году — 2,1% (18 656 руб.). Показатель 2018 года — 8,4% (23 536 руб.). Областная служба занятости населения отмечает снижение обращаемости среди выпускников. За 2018 год (в сравнении с 2017 годом) снижение составило 25%. В 2018 году в службу занятости населения обратилось 2 080 выпускников (в кризисные 2010−2011 г. г. показатель доходил до значения 10 тыс. человек). Также наблюдается снижение обращаемости граждан предпенсионного возраста — на 15% в сравнении с показателем 2017 года. В 2018 году обратилось 3898 граждан. — отметили в ведомстве.

Для того, чтобы более подробно изучить ситуацию на рынке труда была введена система планирования и прогнозирования кадровой обеспеченности Челябинской области, которая показывает средний долгосрочный показатель спроса практически во всех сферах деятельности. Наиболее сложная ситуация в строительной отрасли и промышленности. Это имеет исторические предпосылки, поскольку в 90-х и начале 00-х существовал профицит кадров в промышленности, и отток кадров в сфере строительства.

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