/ Работу с экологией на ММК высоко оценили немецкие эксперты

Система экологического менеджмента соответствует международному стандарту.

Немецкие специалисты проверили систему экологического менеджмента Магнитогорского металлургического комбината. Такая система позволяет снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшить количество выбросов. Проверка затронула 13 подразделений, в том числе горно-обогатительное и коксохимическое производства, цеха главного металлурга, прокатчика и энергетика, цех железнодорожного транспорта. Эксперты заключили, что ММК по качеству экологического менеджмента стоит в одном ряду с мировыми компаниями.

По результатам проверки специалисты авторитетного международного сертифицирующего органа TЬV NORD CERT (Германия) подтвердили, что система полностью соответствует требованиям указанного стандарта и демонстрирует снижение техногенного воздействия на окружающую среду. Программа нынешнего наблюдательного аудита выполнена в полном объеме; каких-либо несоответствий в ходе проверки не выявлено, отметили эксперты. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Такая система экологического менеджмента на ММК действует с 2002 года. Спустя 13 лет она была модернизирована, чтобы соответствовать международному стандарту. Уже несколько лет это соответствие подтверждается.