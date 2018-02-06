/ Роструд разрешил опаздывать на работу в сложных погодных условиях

Работодателей просят с пониманием относиться к подобным ситуациям.

Нестабильная погода во всех регионах России заставила федеральную службу по труду и занятости напомнить: сложные погодные условия считаются уважительной причиной для опоздания на работу. Сотрудников рекомендуют не привлекать к дисциплинарной ответственности, памятуя о возможной сложной ситуации на дорогах.

Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта. Перед применением дисциплинарного взыскания следует в обязательном порядке затребовать письменное объяснение у работника. — цитирует ТАСС заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Напомним, сейчас сложные погодные условия наблюдаются в Москве. Из-за этого нарушено авиасообщение с Челябинском. В воскресенье и понедельник несколько рейсов были отложены, один и вовсе отменен.