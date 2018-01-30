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За вредные выбросы оштрафовали челябинскую фабрику

Компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей.
сегодня в 12:44
  |  Общество

Нарушения экологических требований нашла челябинская природоохранная в работе фирмы, занимающейся изготовлением дверей. Предприниматель нарушал предельно допустимую норму выбросов и игнорировал объявление режима неблагоприятных метеоусловий.

По указанным фактам Челябинским природоохранным прокурором в отношении ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» возбуждено дело об административном правонаруше­нии, предусмотренном ст 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства). — рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Управление Роспотребнадзора по региону приняло решение оштрафовать компанию на 20 тысяч рублей. Кроме того, гендиректора обязали устранить нарушение.

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