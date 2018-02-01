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/ Самые грязные производства «Мечела» подвергнутся независимому экологическому аудиту

Самые грязные производства «Мечела» подвергнутся независимому экологическому аудиту

На основе исследований на предприятии пройдет модернизация.
сегодня в 15:07
  |  Общество
Экологи готовятся к проведению аудита в «Мечеле». Самые грязные производства проверят на соответствие нормам. Аудит проведут в рамках соглашения, инициированного Губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

По инициативе Бориса Дубровского достигнуто соглашение, в рамках которого «Мечел» вложит несколько сот миллионов рублей в экологические проекты и снижение нагрузки на экологию Челябинской области. В регионе создана рабочая группа, которая занимается сопровождением этого процесса, и сегодня мы осмотрели производства компании, которые оказывают серьезное влияние на экологию города. По итогам рейда мы определим организацию, которая сможет провести независимый экологический аудит производств «Мечела», сделает это непредвзято, так чтобы по результату этого аудита каждый вложенный в экологию рубль был использован максимально рационально и эффективно. Мы сегодня увидели ситуацию без прикрас, она непростая, но благодаря инициативе Губернатора и позиции руководства «Мечела» есть шанс изменить ее в лучшую сторону и добиться того, чтобы предприятия снизили нагрузку на экологию Челябинской области, а жители Челябинска почувствовали позитивный эффект от экологических проектов, которые по итогам аудита запустит «Мечел». — заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Отметим, что в ближайшее время будет определена организация, которая проведет независимый экологический аудит предприятия. Владимир Бурматов выразил надежду на то, что другие челябинские предприятия-загрязнители присоединятся к экологическим инициативам и инициируют переговоры с региональными властями и экспертным сообществом по реализации экологических инициатив.

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