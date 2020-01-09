Рабочий год начался с похолодания в Челябинской области

Однако морозы в регионе задержатся ненадолго.

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В первый рабочий день нового года в Челябинской области похолодало. Но синоптики говорят, что морозы вновь отступят — скоро в регион вернётся не привычное для января тепло.

Так, минувшей ночью в Челябинской области температура воздуха опустилась до −21 градуса, в низинах — до −24 градусов. Днём ожидается потепление до −4,-9, в низинах — до −13. Ветер западный и юго-западный до 7 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров в секунду. Переменная облачность, местами небольшой снег.

В Челябинске ночью столбики термометров опустились до −18 градусов, сегодня днём синоптики прогнозируют до −8. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков.

Но уже с завтрашнего дня, 10 января, в Челябинске начнётся потепление. Сервис «Яндекс. Погода» показывает, что в ночь на пятницу в Челябинске будет −11 градусов, днём — до −7. Такая же погода сохранится и в выходные дни 11 и 12 января. А новая неделя действительно порадует теплолюбивых горожан: со вторника синоптики прогнозируют потепление до −4 градусов.