Рабочие заделали двухметровую дыру на контейнерной площадке в Златоусте

Резонанс случай получил после публикации в СМИ.

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24 июня стало известно о том, что возле дома № 259 по улице Аносова в Златоусте есть небезопасная контейнерная площадка. Оказалось, что под мусорными баками рушился асфальт и огромная дыра, глубиной 2,5 метра, достигла уже больших размеров. С каждым днем яма все увеличивалась и заполнялась бытовыми отходами. Провалиться туда мог абсолютно любой.

Большой резонанс этот факт получил после публикации «Первого областного». И сегодня, 26 июня, жители дома, возле которого и находится эта контейнерная площадка, заметили рабочих, которые заделывали дыру.

«Проводим работы совместно с администрацией города. Контейнер представлял опасность для жизни и здоровья людей. В данный момент проводятся работы по устранению опасности», — сообщил один из рабочих Евгений Кузнецов.

Теперь жители дома могут не переживать за детей, отпуская их гулять во двор, и сами спокойно выбрасывать мусор без опасений провалиться.