Гробы и боевые мины: составлен список необычного мусора, который выбрасывают южноуральцы

Все находки были обнаружены в обычных баках.

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В Челябинской области на данный момент плохо развит раздельный сбор мусора. «Разделяйка» бывает лишь раз в месяц, да и пока у нее не так много последователей, как хотелось бы. Многие просто не знают, куда девать, к примеру, ртутные термометры, которые могут очень сильно навредить экологии и здоровью жителей.

Центр коммунального сервиса (ЦКС) подготовил топ-лист самых неожиданных выброшенных вещей, которые оказывались в простых мусорных баках и на контейнерных площадках.

Замыкает список очень большой пень дуба, которому, судя по годовым кольцам, около двухсот лет. Затем в топ-листе значится треснувшая бетонная плита, которая была обнаружена на контейнерной площадке, хотя строительный мусор категорически нельзя выбрасывать в бак с коммунальными отходами.

Далее идут все ртутьсодержащие приборы — люминесцентные лампы, термометры и тонометры. Их, к слову, нужно сдавать в Центр гражданской обороны по адресу: город Челябинск, улица Механическая, 65.

«У нас единственное в регионе хранилище для жидкой ртути. Мы принимаем исключительно приборы с металлической ртутью от граждан со всей области, бюджетных и медицинских организаций. Ежегодно наше учреждение утилизирует до 400-500 килограммов таких отходов. Мы благодарны жителям, которые сдают медицинские термометры и серьезно относятся к угрозе ртутного загрязнения», — рассказал директор Центра Андрей Зуев.

Также в топе значатся и останки крупного рогатого скота, бараньи шкуры и некоторые другие находки, которые должны быть утилизированы определенным образом по «Ветеринарно-санитарным правилам», чтобы не портить эпидобстановку в регионе и не вызывать развития инфекций.

Серебряную медаль в списке заняли два гроба, обнаруженные на контейнерных площадках. Формально, конечно, они могут быть утилизированы в соответствии с законодательством по обращению с твердыми коммунальными отходами, но психологически это очень влияет на состояние местных жителей.

Но главной находкой стала настоящая боевая мина, попросту выброшенная в один из контейнеров. Она была обнаружена прошедшей зимой, на место сразу были вызваны представители полиции и военные саперы.

«ЦКС сотрудничает со всеми организациями, вовлеченными в процесс обращения разных видов отходов. Только в рамках эффективного взаимодействия можно добиться улучшения экологической обстановки», — отметил заместитель генерального директора ЦКС Алексей Петров.

Регоператор вновь просит горожан и представителей предприятий Челябинской области внимательно относиться к окружающей среде, соблюдать требования законодательства к утилизации разных видов отходов.