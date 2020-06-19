Градообразующее предприятие закрылось на 14 дней в неблагоприятном по коронавирусу Миассе

На заводе «Урал» 58 человек заразились COVID-19.

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Автозавод «Урал» с 29 июня уходит в корпоративный отпуск. Об этом на заседании с вице-губернатором Ириной Гехт заявил глава Миасса Григорий Тонких. По словам градоначальника, сейчас на предприятии зафиксирован очаг коронавируса, но при этом оно работает в штатном режиме.

«Хотя персонал полностью обеспечен, масками, средствами защиты и дезинфекции, мало того проводилось закрытие предприятия на 5 дней для обработки после первой вспышки. Сейчас предприятие работает в штатном режиме и с 29 июня планирует уйти в корпоративный отпуск. И ближайшие 2 недели, они самые ответственные по „Уралу“ с точки зрения выявления контактных»,— сказал глава Миасса Григорий Тонких.

В пресс-службе «Урала» сайту «Первый областной» подтвердили, что предприятие уходит в корпоративный отпуск, однако он никак не связан с вспышкой COVID-19. Работникам автозавода сохранят все выплаты. По словам представителя предприятия «Урал», он был запланирован ещё в прошлом году в связи с ремонтными работами. На производстве останутся одни ремонтные службы.



«С 29 числа мы уходим в корпоративный отпуск, на 2 недели, по 12-е число. Он запланирован, оплачиваемый отпуск. Все выплаты для работников сохранятся. Отпуск этот был по плану, который ещё в прошлом году согласовывался, у нас запланированный оплачиваемый отпуск, уходит всё предприятие»,— сказали в пресс-службе «Урала».

Представитель автозавода отметил, что подобный корпоративный отпуск входит в постоянную практику на протяжении многих лет. В этот период ремонтники приводят завод в порядок.

Напомним, в среду, 18 мая, в Миасс в визитом прибыла Ирина Гехт. Замгубернатора приехала разобраться, почему в городе возникла сложная ситуация с COVID-19. Сейчас там зарегистрировано 482 случая инфекции.

