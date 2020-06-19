2 500 южноуральцев продолжают лечение от коронавируса

Общее число зараженных в Челябинской области составило 5 652 человека.

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По данным оперативного штаба за сутки на Южном Урале зафиксировано 179 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных за период пандемии выросло до 5 652. При этом за сутки было выписано 129 человек. Свежие данные на пятницу, 19 июня, привел областной минздрав.



«Больных COVID-19 — 2 500 человек. За прошедшие сутки выписаны 129 человек. Всего 3 010 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 35 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Также за прошедшие 24 часа в области скончалось 5 человек с инфекцией. Непосредственно COVID-19 стал причиной гибели 3-х из них.

«За прошедшие сутки умерли 5 человек. От COVID-19: пациент, 50 лет, пациент, 82 года, пациентка, 73 года. От других причин: сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 37 лет, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 90 лет»,— добавили в ведомстве.

Напомним, в Челябинской области продолжает действовать обязательный масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты необходимо в общественных местах. Для всех вопросов, связанных с коронавирусом в регионе по-прежнему работает горячая линия минздрава. На неё можно обратиться по номеру телефона: 8 (351) 240-15-16.