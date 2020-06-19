«Первые дни были слезы»: челябинская семья госпитализирована с подозрением на COVID-19

Девушка рассказала, как вместе с родителями и братом проходит лечение.

Послушать 00:00

Челябинка Шахназ вместе со своей семьей обратилась к врачам с подозрением на COVID-19. Девушка почувствовала себя плохо 11 июня, а в ночь на 14-е ее госпитализировали, вместе с ней в палату, на соседнюю койку, разместили и ее заболевшую маму. Брат находится в том же медучреждении, но в отдельном помещении. Главу семейства через пару дней доставили в другую больницу, — у мужчины болезнь протекает тяжелее всего, поражены 36% легких.

Девушка рассказала, что медперсонал очень старается, делает все возможное, чтобы облегчить пребывание пациентов в палатах.

«Мы здесь как капризные дети порой бываем. У нас есть сигнальная кнопка. Мы нажимаем, и они, насколько это возможно, прибегают, спрашивают, что нужно. Если мы чувствуем себя плохо, нам мерят давление, ставят градусники. Очень заботливые. Всякое бывает: могут не успеть выключить, допустим, капельницу. Но, так как я уже научена, знаю, как это сделать, я сама, бывает, подхожу и выключаю систему маме и соседке», — делится Шахназ.

Самое тяжелое для членов семьи — вынужденная разлука. Шахназ, ее мама и брат находятся в одной больнице, а отец — в другой. Поэтому все скучают друг по другу, переживают.

«Брат у меня лежит в палате напротив, мы с ним почти не видимся. Пару раз заглядывали в двери и махали друг другу рукой, нас разгоняли. В основном общаемся в „Ватсапе“, созваниваемся очень часто. Первые дни были слезы, и сегодня тоже мы немножечко поплакали. Самое сложное, почему возникают слезы иногда, что мы, к сожалению, здесь не все вместе. У папы немножечко посложнее: компьютерная томография показала, что почти на 36% поражены легкие», — рассказывает челябинка.

По словам Шахназ, в день им с мамой делают по две капельницы, ставят уколы, таблетки нужно принимать регулярно: после завтрака, обеда и ужина. Что касается больничной еды, все стандартно: каши на завтрак и ужин, супы на обед. В отдельных контейнерах выдают хлеб, масло, сыр. Из напитков — чай, кефир. Принести и передать пациентам можно немногое, так как холодильников нет.

«Единственное, что можно, это бананы, груши, яблоки. Зефир, пастила, какие-то леденцы, карамельки. То, что не испортится. И воды до пяти литров, а вода нам нужна постоянно», — поясняет пациентка.

На данный момент все члены семьи ждут результатов анализов на COVID-19. Также Шахназ рассказала о своем состоянии перед тем, как обратилась в больницу.

«Появляется температура и слабость в теле. Температура до 38 поднимается, даже если ты пытаешься ее сбить, она все равно потом поднимается. Бывает, трясет. Что касается запахов, мы все чувствовали. До сих пор у меня очень сильно болит спина, не могу лишний раз ни лечь, ни повернуться. Много разных сложностей», — добавила девушка.

Напомним, за сутки в Челябинской области зафиксировано 179 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных за период пандемии достигло 5 652. Отметим, за сутки выписали 129 человек.