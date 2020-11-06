Экспертное мнение: в Челябинске необходимо избавиться минимум от 150 больных деревьев

Растения либо заражены, либо находятся в аварийном состоянии.

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Челябинцы обеспокоены вырубкой деревьев на улицах города. Жители тревожатся из-за того, что зеленые насаждения сносят без видимой на то причины, однако решение о сносе было принято по веским основаниям. Эксперты объясняют, что часть деревьев уже болеет, еще часть — находится под аварийным наклоном и может упасть при сильном ветре.

На улице Труда запланирован снос 126 деревьев. Практически каждое из них имеет на стволе спилы, а также участки с ободранной корой.

«Такие раны у деревьев, полученные в результате нерегулярного „ухода“, никогда не зарастают, и в дерево через эти раны проникают патогенные микроорганизмы. Таким образом, у всех растущих на улице Труда экземплярах ивы ломкой наблюдается сильное поражение древесины и других тканей. А кроме того, такие деревья являются очагами инфекции для других растений. Немаловажно то, что практически все деревья имеют аварийный наклон стволов и сучьев, которые, будучи пораженными бактериальными и грибковыми заболеваниями, могут от сильного порыва ветра упасть в любое время», — прокомментировала ситуацию директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

Беспокойство жителей вполне обосновано, поскольку Челябинск нуждается в зеленых насаждениях.

«Я понимаю причины, по которым каждая вырубка леса в Челябинске вызывает вопросы у жителей — на сегодняшний день существуют системные проблемы, которые приводят к бесхозяйственности. Поводом для беспокойства горожан послужил факт значительного уменьшения зеленых площадей в городе за последние пару десятилетий. Вторая причина — в отсутствии комплексной программы лесоустройства, в том числе в отсутствии должного контроля за охраной, защитой, воспроизводством и использованием зеленых насаждений. Третья причина — в дефиците актуальной информации о состоянии лесных ресурсов в открытом доступе. Решения должны приниматься коллегиально, с участием экспертов, а информация о состоянии деревьев должна быть общедоступной», — отмечает заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин.

Кроме вырубки на улице Труда аналогичные работы будут проведены на Елькина, Тимирязева и Худякова. Всего в Челябинске снесут 152 дерева. На их месте появятся новые растения: на Труда будут высажены 126 ив шаровидной формы, на Елькина, Тимирязева и Худякова — 26 здоровых лип. Таким образом посадки молодых растений компенсируют снос зараженных и аварийных деревьев.