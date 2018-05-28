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Челябинку пытались выселить из квартиры, купленной у мертвого собственника

Истец требовал нового владельца вернуть жилье государству.
сегодня в 17:33
  |  Общество

Жительница Челябинска даже не подозревала, с какими трудностями столкнется, покупая квартиру по улице Гагарина. Двухкомнатная хрущевка приглянулась ее будущим владельцам на сайте объявлений по продаже недвижимости. До сделки с клиентами общалась риелтор Ирина. Все нюансы обсуждались только по телефону. Покупателям квартира понравилась, они решили ее приобрести.

Мы посмотрели квартиру два раза. Риэлтор Ирина сразу сказала, что жилье покажет другой человек. Мы с мужем решили, что готовы брать эту квартиру за 1 миллион 650 тысяч рублей. Нам сказали, что собственник сейчас в Москве и не может присутствовать. Была оформлена доверенность на другого человека. — рассказывает обманутый покупатель Оксана.

Квартиру покупали по ипотеке в 2013 году. По словам потерпевшей, все документы, в том числе и доверенность продавца, проверяли представители банка, страховой компании, регпалаты, нотариус. Ни у кого не возникло подозрений, что на самом деле собственника жилья уже нет в живых. Фактически покупатель приобретала квартиру у мертвого владельца. Спустя время у женщины начались большие проблемы.

Потом ко мне стала приходить полиция, требовали документы на эту квартиру. Я была против того, чтобы их показывать, поскольку не видела оснований. Но ведь я все предусмотрела, все проверила, когда оформляла эту квартиру. Как я могла предположить, что там что-то не так? Я понадеялась, что банке все проверит. — убеждала суд потерпевшая Оксана.

Все подробности неудачной покупки новая собственница рассказывала уже в суде. Истцом выступала городская администрация, которая намеревалась признать недействительной сделку купли-продажи хрущевки и требовала вернуть квартиру государству.

Считаем, что в соответствии со статьей 1151 гражданского кодекса РФ в случае, если отсутствует наследник, либо никто из наследников не объявился и не принял наследства, или все наследники отказались, то данное имущество считается вымороченным. Считаем, что сделка договора купли-продажи произошла после смерти собственника, однако оформлена от его имени. Соответственно Х. не мог выразить волю на распоряжение данным имуществом, так как уже не был жив. Таким образом договор купли-продажи должен быть признан недействительным. — убеждала суд представитель городской администрации.

Добавим, что в зале суда истец не смог внятно ответить на задаваемые адвокатами потерпевшей вопросы. Кем и когда осуществлялось опознание умершего собственника представитель администрации тоже не пояснил. Кроме того, срок давности искового заявления давно истек.

Уважаемый суд, мы считаем, что иск, заявленный администрацией, не подлежит удовлетворению, поскольку пропущен срок исковой давности. — уточнил адвокат потерпевшей.

Суд учел все факты и вынес решение в пользу потерпевшей стороны. Хозяйка «проблемной» квартиры отстояла свое право на собственность. С мошенником, на которого была оформлена доверенность, сейчас также ведутся судебные разбирательства.

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