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/ Челябинские фанаты Эдиты Пьехи не могут вернуть деньги за вновь отмененный концерт

Челябинские фанаты Эдиты Пьехи не могут вернуть деньги за вновь отмененный концерт

Болезнь не позволяет вернуться на сцену артистке.
сегодня в 16:03
  |  Общество

В Челябинске во второй раз отменен юбилейный концерт Эдиты Пьехи. Артистка все еще плохо себя чувствует, а потому не может вернуться на сцену. Изначально концерт должен был состояться еще 9 апреля, но болезнь подкосила Эдиту Пьеху. Мероприятие отменили и в соседнем Екатеринбурге. Людям предложили не возвращать билеты, а сохранить их до мая — на этот месяц решили перенести концерт артистки.

Как рассказали челябинцы, 21 мая все ждали с нетерпением. Свободных мест в ДК «Железнодорожников» к тому моменту уже не осталось. Но за день до мероприятия стало известно, что его вновь не будет. Вернуть деньги поклонникам все еще никто не предлагает. За билеты южноуральцы выложили от 800−2700 рублей.

В первый раз я обратилась с просьбой вернуть билет в апреле. Нам сказали, что перенос концерта будет на май. Возврат пока можете не делать. Вчера мы все-таки поехали сдавать билеты, на что нам в «Кассах» отказали, сказали обращаться к организаторам. Организатор конкретно ничего не говорит. Ни сроков определенных, что, например, возврат будет осуществляться в течение какого-то периода. Ни слова о том, как организовать возврат. Блокируют возможность звонков и отправки сообщений. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Светлана Фельдман.

Светлана не единственная поклонница Эдиты Пьехи, оказавшаяся в такой ситуации. Только вчера, по ее словам, несколько человек пытались вернуть билет через «Кассы», но тщетно. Однако организаторы утверждают: всем, кто обратился после отмены первого концерта, деньги вернули. Сейчас у организации небольшие трудности, и поэтому клиенты должны подождать.

Пока действительно возврат денег остановился, так как прошла отмена концерта повторно и организация понесла очень большие убытки. Сейчас определяется ущерб в результате отмены. И вся точная информация поступит позже. Номера зрителей фиксируются. Как только будут доступны денежные средства, каждый из обращающихся будет оповещён. — рассказал сайту «Первый областной» сотрудник компании-организатора UralShow Леонид Барковский.

Напомним, Эдиту Пьеху ждали в Челябинске 9 апреля, однако из-за обострения бронхита артистке пришлось отменить выступления в южноуральской столице и в соседнем Екатеринбурге. Представители артистки утверждают, что Эдита Пьеха до сих пор не может выступать и в ближайшее время не собирается это делать.

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