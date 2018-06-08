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/ Танцовщицы из Челябинска стали лучшими на фестивале фламенко

Танцовщицы из Челябинска стали лучшими на фестивале фламенко

Юные танцоры покорили жюри.
сегодня в 14:39
  |  Культура

Челябинские исполнители фламенко покорили международный фестиваль «Фламенко над Волгой». Выступления завершились 3 июня в Казани. Южноуральских школьницы поразили судей номером номер «Летящие птицы», который вошел в программу гала-концерта. Эмоциями от фестиваля поделилась наставница юных танцоров.

Коллектив «Фиеста» и детская группа «Карнавал» вернулись домой в Челябинск с самого масштабного, значимого, космического мероприятия в России для всех любителей фламенко — фестиваля «Фламенко над Волгой», который в этом году состоялся в замечательном и гостеприимном городе Казань! Поздравляю с новыми победами, дорогие ученики! — поделилась в социальных сетях исполнительница фламенко Лариса Хорват.

Отметим, что на казанской сцене был представлен еще один номер в исполнении южноуральского коллектива. Танцоры представили коломбиану — выразительную постановку по мотивам латиноамериканской культуры.

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