Пятикилограммовый малыш родился в канун 8 марта в Челябинске

«Богатыря» вместе с мамой выписали домой.

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В Челябинской области родился малыш с редким весом. Накануне Международного женского дня на свет в ОКБ № 2 появился мальчик весом 5,370 граммов.

«Чудесный здоровый малыш появился на свет! Вообще, при рождении нормой считается вес в районе 3 кг, малыши весом 4 кг считаются крупными, свыше 5 кг — редкость. Новорожденные с большим весом могут страдать различными заболеваниями, но в данном случае, ребенок абсолютно здоров», — рассказала врач.

Сейчас новорожденный вместе с мамой выписаны из больницы. Родом они из Кунашакского района.