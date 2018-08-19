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/ У Александра Овечкина родился первенец

У Александра Овечкина родился первенец

Малыша назвали Сергеем.
сегодня в 11:30
  |  Общество

В семье нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пополнение. 18.08.2018 форвард и его жена, модель и актриса Анастасия Шубская, стали родителями. О том, что у пары родится ребёнок, ещё в начале июня сообщил отец игрока, Михаил Овечкин. Первым же о рождении мальчика, которого назвали Сергеем, рассказал близкий Друг Александра Овечкина, баскетболист Виталий Фридзон.

Поздравляю с рождением первенца и наследника! Молодцы, так держать! Ура! Ура! Ура! — написал Фридзон в Instagram.

Затем, пост с хэштегами «#добропожаловатьвэтотмир #нашмалыш #ovechkinJr.» опубликовала Анастасия Шубская, а после и сам хоккеист.

Спасибо тебе, моя девочка, за самый прекрасный день в жизни! — написал Александр Овечкин.

Напомним, Александр Овечкин является игроком «Вашингтон Кэпиталз». Вместе с командой он выиграл прошедший розыгрыш Кубка Стэнли.

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