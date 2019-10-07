Челябинец, который родился в Турции, встретится с отцом

Семья воссоединится уже в среду.

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Спустя полтора месяца, малыша-челябинца, который родился в Турции, привезут домой. В полете их сопроводят врачи из Москвы, а в аэропорту встретит реамобиль и специалисты детской областной больницы.

«Жена с сыном прилетят в ночь со вторника на среду. До больницы их сопроводят уже наши врачи», — рассказал Дмитрий, отец.

За время пребывания малыша в турецкой больнице, задолженность составила 1,3 млн. рублей. Губернатор Челябинской области, администрация города и ряд крупных предприятий выделили сумму для погашения части расходов. Дмитрий рассказал, что сегодня пришли деньги от главы региона.

Напомним, во время отдыха молодоженов в Турции у челябинки Натальи начались преждевременные роды. Женщина была на седьмом месяце беременности. Врачи экстренно провели операцию кесарево сечение. Ребенку требовалось постоянное наблюдение у специалистов, поэтому мать осталась с сыном в Турции, а отец вернулся в Челябинск.