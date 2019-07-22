В семье Вячеслава Войнова родился второй ребенок

Знаменательное событие произошло в минувшую субботу

У Вячеслава Войнова и его жены Марты 20 июля родилась дочь. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала супруга хоккеиста, выложив фото.





«Добро пожаловать в нашу семью, доченька», – написала Войнова.

Напомним, что у пары в 2017 году родился сын Роман.

Вячеслав Войнов родился в Челябинске, начинал карьеру в «Тракторе». Хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2008 года клубом «Лос-Анджелес Кингз» под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

В июле челябинец подписал контракт с омским «Авангардом». Соглашение рассчитано на один сезон.