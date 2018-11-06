/ Челябинская область вошла в ТОП-20 по внедрению комплекса ГТО

Из 85 субъектов РФ наша область занимает 20 строчку.

Министерство спорта РФ сформировало ежеквартальный рейтинг, в котором опубликовали результаты по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне». Челябинская область поднялась на 4 позиции и теперь входит в первую двадцатку.

Работа субъектов оценивалась по нескольким критериям: количество зарегистрировавшихся относительно общего количества населения, доля выполнивших норматив, количество знаков отличия и другие. По этим показателям можно проследить насколько население заинтересовано в освоении комплекса «Готов к труду и обороне».

«Майским» Указом Президента России поставлена задача осуществить через 6 лет прорыв в области оздоровления нации, в том числе доведя число систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55%. Рейтинг ГТО поможет видеть, насколько мы приближаемся с каждым днём к поставленной цели, вносить корректировки в нашу работу с регионами. — говорит заместитель Министра спорта России Марина Томилова.

На октябрь 2018 года на портале зарегистрировано практически 250 тысяч жителей Южного Урала, из них 100 тысяч начало выполнение нормативов. Знак отличия пока получили только 38 тысяч человек.