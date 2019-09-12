От удаления камней в почках до искусственной комы: женщина лишилась органа вместо плановой операции

Пациентка перенесла четыре операции.

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В понедельник, 2 сентября, женщина легла в МБУЗ ГКБ № 5 на плановую операцию по удалению камней из почек. Но через неделю удалять пришлось весь орган. Подробности рассказали родственники пациентки.

«В среду на прошлой неделе ей поставили модули, чтобы раскрыть вход лоханки. Один день ей было хорошо, в пятницу ночью состояние ухудшилось: началась боль. Она пошла к медсестре, ей поставили обезболивающее, но это помогло на 15 минут, так прошло воскресение. О состоянии она рассказала врачу, еще в субботу», — пояснила Татьяна, родственница пациентки.

В понедельник, 9 сентября, женщину отправили на УЗИ. Оказалось, что у нее выпал модуль. Пришлось проводить еще одну операцию.

«Послали ее на другую операцию и поставили модуль другой фирмы больше и толще. После операции ей также было плохо. Вечером она просила, чтобы ее прокапали, но, видимо, ничего не сделали. А в полночь ее увезли в реанимацию с низким давлением», — добавила Татьяна.

Во вторник, челябинку снова экстренно прооперировали: в почках обнаружили гной. Инфекцию убрали, уточнив, что орган работает хорошо. После третей операции женщину ввели в искусственную кому. Спустя время, пациентку снова отправили на операцию. На этот раз удалили почку.

«Врачи говорят, попала инфекция. В моем понимании, она сама попасть не может. Разговаривали с заместителем главного врача, он говорит, что гной в почках можно узнать по анализу мочи и температуре. Но когда она легла, этого не было, даже после первой операции», — добавила Татьяна.

Сейчас женщина в тяжелом состоянии в реанимации. Родственники написали письмо в Минздрав. В министерстве информацию о заявлении подтвердили. Проводится проверка. Сайт «Первый областной» следит за ситуацией.