Впервые пациентка с донорской почкой родила в Челябинске

Девушке дважды пересаживали орган.

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Уникальные для Челябинской области роды приняли врачи ЧОКБ. Девушка с дважды пересаженной почкой смогла выносить ребенка.

Ирина Константинова с 17 лет под присмотром врачей. За это время ей дважды пересадили почку. В первый раз орган оказался не подходящей группы и через три года случился острый пиелонефрит. В 2016 году девушке во второй раз пересадили почку. В этот раз все прошло удачно, а через некоторое время она забеременела.

«Истории с девочкой уже 7 лет. Для нас эта история особенная, потому что мы ее ведем от девочки до того, как она сама стала мамой. Были, конечно, серьезные осложнения в раннем периоде беременности, которые требовали постоянных наблюдений за ее почкой. Это не обычная история с хорошим финалом», — рассказал Дмитрий Альтман, главный врач Челябинской областной клинической больницы.

За девушкой наблюдали с 12 -ой недели беременности. Она дважды ложилась в больницу из-за осложнений. За ходом вынашивания ребенка следили специалисты нефрологического отделения и перинатального центра. На 29 неделе Ирине провели кесарево сечение. У нее родился мальчик.

«Ради этого и стоит жить. Появился смысл. А раньше, ну что раньше? Больницы — дом. Просто выживание. Сейчас жизнь заиграла новыми красками», — рассказывает Ирина Константинова.

Сейчас ребенок нуждается в специальной респираторной поддержке, потому что при рождении весил меньше килограмма. Специалисты ЧОКБ пояснили, что он может пролежать в больнице еще пару месяцев.

Это первый подобный случай в регионе. Какое-то время назад еще одна девушка попала в похожую ситуацию, но для рождения ребенка ее отправили в столицу. Сейчас в Челябинской областной больнице имеются все условия для наблюдения и родоразрешения в подобных сложных случаях.