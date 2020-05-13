Пять тысяч масок будет передано в НКО

Данное решение принял губернатор Алексей Текслер.

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Многие некоммерческие организации продолжают вести свою социально значимую деятельность в период ограничительных мер. Они наряду с медработниками помогают людям и также находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

Поэтому НКО, продолжающим работу в период самоизоляции, будет передано более 5 тысяч медицинских масок. Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня некоммерческие организации региона, их сотрудники и волонтеры стоят на передовой в борьбе с пандемией коронавируса, подчас наряду с медицинскими работниками. В этой связи особенно важно помочь им с обеспечением средствами индивидуальной защиты», — подчеркнула первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

Медицинские маски уже получили волонтеры Центра комплектованиях гуманитарных наборов Фонда «Русь», некоммерческие организации, поддерживающие бездомных: АНО «Другая медицина» и АНО «Жизнь», движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» и ряд других НКО.

Оператором предоставления гуманитарной поддержки НКО определен Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Напомним, с 12 мая в Челябинской области действует обязательный масочный режим. Маску требуется обязательно носить в любых помещениях и общественном транспорте, а также в такси.