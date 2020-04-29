Некоммерческим организациям в Челябинской области окажут поддержку в условиях пандемии

С просьбой о помощи они обратились к губернатору Алексею Текслеру.

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В Челябинской области некоммерческим организациям будет оказана помощь. Со своими проблемами руководители НКО «Другая медицина» Евгений Косовских и «Рука об руку» Людмила Григорьева обратились к губернатору региона Алексею Текслеру.

«Поскольку бездомные сейчас на самоизоляции и остаются в местах своего ночлега по нашей просьбе, у нас существует несколько проблем: необходимы маски, которые мы не можем закупить из-за их цены, а также необходимо обеспечить бездомных продуктовыми наборами. Мы обращались в фонды, но нам отказали», — сообщил Евгений Косовских.

Кроме того, и Евгений Косовских, и Людмила Григорьева отметили, что количество пожертвований значительно сократилось, из-за чего у НКО существуют проблемы с оплатой аренды, коммунальных услуг и заработной платы штатных сотрудников.

«У нас существует ряд проектов по организации помощи. Я обязательно подключусь к предложению, думаю, мы найдем тех, кто сможет обеспечить продуктовыми наборами людей без определенного места жительства. Сформируйте список необходимых продуктов», — подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что некоммерческие организации будут обеспечены медицинскими масками.

По поводу оплаты турда глава региона подчеркнул, что сотрудники могут обратиться в ЦЗН, чтобы получить федеральную и региональную выплаты. В случае, если сотрудник не попадает под данные выплаты, в региональном правительстве будут разработаны дополнительные меры поддержки.

«Мы очень увеличили грантовую поддержку для некоммерческих организаций. Мы окажем помощь тем НКО, кто активно сейчас помогает южноуральцам во время борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил губернатор.

Также Алексей Текслер поблагодарил некоммерческие организации за помощь южноуральцам в такое непростое время.